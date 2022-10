Air Jordan 12 segna il ritorno del celebre design del 1996 di Tinker Hatfield, il primo a integrare l'ammortizzazione Zoom Air in questa silhouette esclusiva. La tomaia in materiali pregiati e la nuovissima colorway Stealth donano uno stile perfetto per la stagione, mentre dettagli imperdibili come gli occhielli superiori metallizzati (ciascuno impreziosito da un mini Jumpman) e il branding in tinta richiamano lo stile di MJ.

SKU: CT8013-015