CHF 259.95

La Air Jordan 12 "Playoffs" fu lanciata nel 1997, e MJ la indossò in alcuni dei momenti più importanti che lo portarono al titolo quella stagione. Ricordi il tiro vincente in gara 1 nelle Finals? O i 39 punti segnati nella partita che regalò la vittoria del campionato in gara 6? È tutto racchiuso nella storia di questo leggendario modello Air Jordan 12. Il ricamo sulla linguetta sul tallone, che completa la tomaia in pelle martellata, offre un messaggio inequivocabile a tutti coloro che indossano questo amato modello del brand Jordan: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever".

SKU: CT8013-006