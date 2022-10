CHF 234.95

La prestigiosa tradizione di Air Jordan 11 include innovazioni pionieristiche sia in termini di prestazioni che di stile. Sebbene alcune versioni di questo modello siano più conosciute di altre, per Low I.E. è giunto il momento di finire sotto i riflettori. Questo design sottovalutato è la stata la prima versione a taglio basso di AJ11 a essere commercializzata, con dettagli esclusivi, adattati per dare vita a un look versatile che non sacrificasse traspirabilità e comfort sull'avampiede. Questa edizione vanta la palette di colori originale resa famosa da Air Jordan 3, con una base nera completata da dettagli in Cement Grey e tocchi di bianco e Fire Red.