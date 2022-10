CHF 234.95

Onora la storia con un'esclusiva novità. Questa AJ11 Low rivisitata rende omaggio a due dei modelli più iconici indossati da His Airness durante l'epico campionato del '96: la colorway "Concord" sulla tomaia delle AJ11 sfoggiate da MJ durante la regular season e la colorway "Bred" sulla suola del modello indossato nei playoff dello stesso campionato.

Anche se questo mix con la colorway "Gym Red" offre un look rinnovato, i dettagli di Low 11 sono tutti originali. La suola semitrasparente, il piatto dell'intersuola a tutta lunghezza in fibra di carbonio e il sottopiede sagomato per una calzata ideale riproducono fedelmente le performance del leggendario modello che ha permesso a MJ di prendere per mano la sua squadra e conquistare 72 vittorie, oltre al loro quarto campionato. L'esclusiva tomaia completamente in pelle di AJ11 Low sostituisce i tessuti usati per AJ11 Mid.

Oltre alla calzata originale rivisitata, AJ11 è la prima low a riproporre il packaging del modello del '96. La scatola Jordan grigia e nera ha fatto il suo debutto con l'uscita della colorway AJ11 "Concord", dando il via a una sneakermania che nessuno poteva immaginare. Tutti tranne Tinker e MJ, naturalmente.