CHF 209.95

Questo modello segna il ritorno di una leggendaria colorway rétro lanciata inizialmente solo in Giappone, il primo gennaio 2001, con un'edizione limitata di sole 2.001 paia. Anche questa nuova versione in edizione limitata con packaging speciale sarà distribuita solo in Giappone, ma una versione senza custodia sarà presto disponibile in tutto il mondo, nelle stesse tonalità di Neutral Grey e argento metallizzato. Tra gli altri dettagli aggiuntivi, il marchio CO.JP sulla suola interna e un'etichetta all'interno della linguetta che richiama le origini del modello.

SKU: DC1788-029