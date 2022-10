CHF 169.95

La rivoluzionaria etichetta giapponese FACETASM si fa strada sotto i riflettori con la sua elegante versione rétro di Air Jordan I. Il designer Hiromichi Ochiai conferma ancora una volta il suo status di leggenda con questa collaborazione sul modello originale. Con strati esterni in Celestial Teal e dettagli in Dark Obsidian su linguetta e Swoosh, questo look porta la classica firma di FACETASM con la sua esclusiva texture stropicciata sulla tomaia. Aggiungi un'esagerata linguetta sul tallone e il logo Jumpman sull'intersuola, e goditi gli occhi di tutti puntati su di te.