CHF 209.95

Sfoggia Air Jordan 1, la sneaker di MJ da cui tutto ha avuto inizio. I blocchi di colore tradizionali aprono la strada a questa rivisitazione di Air Jordan 1 "Bordeaux" per un assaggio di questa nuovissima colorway. L'intersuola bianca e gli strati inferiori in pelle sono la base perfetta per strati superiori, lacci e dettagli bordeaux. Ispirati ai trofei, gli Swoosh in argento metallizzato e i loghi Air Jordan Wings aggiungono un tocco di lucentezza a un modello che ti farà girare la testa quando lo tirerai fuori dalla scatola.

SKU: 555088-611