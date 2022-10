Anche quando fuori fa freddo, questa Air Force 1, realizzata per almeno il 20% del suo peso in materiali riciclati, è pronta a scaldare l'atmosfera. Questo must-have del guardaroba aggiunge un tocco di stile invernale alla silhouette ben nota, con dettagli trapuntati e una morbidissima fodera in tessuto simile al fleece, pensata per offrire un comfort costante.

SKU: DC8744-300