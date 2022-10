CHF 169.95

Il look del suede è unico, esattamente come l'inimitabile AF1 Low. Dalla loro unione, nasce una leggenda indiscussa e ineguagliabile dello sportswear. Con la versione White Mocha di AF1 Low, fa il suo ritorno la tomaia interamente in suede, unita a un'intersuola colorata e semitrasparente che dona texture e pienezza espressiva a questa classica silhouette.