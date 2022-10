A febbraio, a Chicago, si riuniranno alcuni dei più celebri nomi e delle stelle più brillanti del basket. Per più di un motivo, la città è lo sfondo perfetto per ospitare l'élite del parquet. La "città del vento" è una vera fucina di talenti del basket di ogni livello, con le sue triplette e i programmi d'élite per i giovani a rappresentarne la prova definitiva. Questa AF-1 rende omaggio alla cultura variegata e distintiva di Chicago unendo 10 motivi divergenti per creare un arazzo davvero unico. Il nero neutro si fonde con un'ampia gamma di tonalità naturali per creare un look d'ispirazione camo che non passa inosservato.