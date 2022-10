Sappiamo che tutti hanno bisogno di far parte di una squadra. Anche quando siamo soli, siamo comunque insieme: una comunità che lavora all'unisono per un futuro in cui credere. La collezione BeTrue 2020 cattura questa visione, ancorata alle icone Nike passate e presenti. Insieme, questi modelli dipingono il ritratto di una comunità che riconosce la sua forza interiore e si unisce per creare un futuro in cui ognuno possa sentirsi se stesso, "BeTrue".

Questa speciale AF1 presenta rifiniture zigrinate su una tomaia in pelle triple white con dettagli traforati esclusivi, e uno strato iridescente con finitura rosa sottostante lo Swoosh. Per celebrare il tradizionale simbolo della bandiera arcobaleno e accogliere ogni forma di espressione di sé, questa AF1 sfoggia un marchio sul tallone in dieci colori, a testimoniare il valore dell'inclusione.