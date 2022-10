CHF 434.95

Create in collaborazione con il fashion designer Jerry Lorenzo di Fear of God, le scarpe da basket Nike Air Fear of God uniscono prestazioni comprovate e lo stile sportivo dello streetwear di lusso. Parte della Fear of God Collection di Lorenzo, Air FOG1 è pronta per scendere in campo con la tomaia in mesh, l'ammortizzazione Zoom Air e più lacci per una maggiore varietà.