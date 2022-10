Inspirés par les catalogues Nike de 1997, nous remettons en lumière quelques-uns des produits les plus marquants de la gamme chaussures/vêtements de basketball de l'époque. Parmi les silhouettes présentées, on retrouve les modèles de la marque Jordan tels que la Air Jordan XII et la Air Jumpman Pro, ou les Air Bakin, Air Zoom Flight Five et autre Air Rise Uptempo de Nike Basketball. Nous profitons également de l'occasion pour revoir les vêtements des collections Jordan et Nike Basketball de 1997.