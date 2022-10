En s'appuyant sur les catalogues Nike de 1992 à 1993, nous remettons en lumière quelques-uns des produits les plus innovants de l'époque, menés par la famille Nike Air Huarache. Parmi les chaussures sorties pendant ces années, on retrouve la Air Jordan VIII et la Air Flight Huarache, toutes deux conçues pour le basketball, ainsi que la Air Huarache pour le running, sans oublier la Air Trainer Huarache. La série de modèles de basketball Flight ainsi que la collection All Conditions Gear de Nike étaient également des produits phares.