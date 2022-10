209.95 CHF

C'est une des rares sneakers qui respecte la fameuse « règle de trois » : trois esprits valent mieux qu'un. Dans le cas de Jordan Brand, Travis Scott et du Fragment Design de Hiroshi Fujiwara, ces 3 génies se sont réunis pour collaborer sur la Air Jordan, mais pas n'importe laquelle : l'incontournable Air Jordan 1. Le rappeur de Houston et le designer japonais ont tous deux déjà travaillé sur ce modèle pour Jordan Brand.

Ce modèle Air Jordan 1 Low présente un effet color-block familier, avec des petits détails spéciaux que seuls Scott et Fujiwara auraient pu imaginer. Outre la semelle intermédiaire vintage et les lacets Voile assortis, les touches Bleu militaire au niveau du talon, du col et de la semelle de propreté revisitent ce classique. Quant au Swoosh Voile (vous n'avez pas rêvé, il est bien inversé), c'est désormais la signature toute personnelle de Scott sur ses créations Air Jordan 1.

Mais si une personne dans la rue regarde avec curiosité cette collaboration que vous portez, elle aura une petite idée des responsables : les logos de Cactus Jack et Fragment Design sont imprimés respectivement sur les talons gauche et droit, laissant apparaître leurs marques modernes sur cette silhouette testée et approuvée.

SKU : DM7866-140