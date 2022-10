Généralement, les designers peuvent toucher et désassembler les chaussures originales. Cependant, cet obstacle ne les a pas empêchés de s'attacher à maintenir la forme, les couleurs, les matériaux et la nostalgie d'origine. Un catalogue de produits des années 70 présentait des coureurs portant la Air Tailwind avec des survêtements et des chaussettes assorties, ce qui a inspiré l'équipe à créer des chaussettes en complément des chaussures. Elles arborent toutes deux le coloris bleu de la boîte d'origine.



« Nike Air a été créé non seulement pour aider les athlètes à améliorer leurs performances, mais aussi pour leur apporter plus de confort et d'aisance », continue Fraser. « L'essence même de cette chaussure est de permettre aux runners et à tous ceux qui la portent d'apprécier pleinement chaque pas. »