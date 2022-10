Si la fin des années 60 aux États-Unis fut marquée par les premiers pas de l'Homme sur la lune, c'est aujourd'hui la planète Mars qui domine toutes les conversations. Le rover « Opportunity », envoyé sur Mars en 2003, a récemment achevé sa mission après plusieurs années passées à explorer la surface de la planète et à faire face à des tempêtes de poussière. Ses découvertes se sont avérées précieuses pour les futures missions humaines sur Mars et sont également une source d'inspiration intarissable pour les artistes, designers et passionnés d'espace partout dans le monde.