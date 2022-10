Prix indisponible

Fidèle à la volonté de Virgil Abloh d'élaborer et de modifier des produits selon un processus polyvalent et open-source, la Blazer Low Nike x Off-White™ présente une esthétique multi-disciplinaire et multi-sport. En parcourant les archives Nike, Virgil Abloh a été inspiré par des silhouettes de basketball, de skateboard et de trail emblématiques et a commencé à imaginer leur forme et leurs caractéristiques sous un nouveau jour.

À la croisée de différents sports et de différentes silhouettes, le design distinctif de cette Blazer Low rend hommage au style caractéristique de Virgil Abloh. À travers des sessions de conception collaboratives avec l'équipe de conception Nike et des fils de messages instantanés (l'un des outils de travail préférés de Virgil), il s'est focalisé sur sa volonté de « mélanger les univers pour créer un nouveau style signature », insistant sur l'alchimie qui se produit lorsque des éléments inattendus sont associés. C'est en suivant cette approche que Virgil Abloh et son équipe ont conçu le remarquable empiècement en TPU au niveau du talon de la Blazer Low, qui s'inspire de la forme classique du talon de la Air Terra Humara. Dans ce même esprit radical, Virgil Abloh a directement proposé, pendant les réunions de conception : « Est-ce qu'on peut juxtaposer la semelle originale de la Humara et la fusionner pour créer une semelle vulcanisée ? » C'est ce genre de réflexion ludique, toujours en recherche de nouveauté, qui a ouvert de nouvelles possibilités, notamment avec la création de la Blazer Low Off-White™.

Les détails emblématiques Off-White™️ viennent compléter le modèle, avec notamment le deuxième lacet voyant, la patte accrochée au Swoosh, la languette en mousse visible et les perforations, qui apportent un look fonctionnel et personnalisé à une sneaker conçue avec un grand savoir-faire, des connaissances approfondies et une volonté de toujours repousser les limites.

SKU : DH7863-100