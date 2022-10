En 1978, Gilbert Baker invente un nouveau symbole pour les activistes LGBTQIA+ et s'impose dans l'imaginaire collectif comme précurseur du mouvement LGBTQIA+ moderne. Baker voulait créer un symbole positif et empli de fierté. Il réunit alors une équipe de 30 volontaires au Centre de la communauté gay de San Francisco pour teindre et coudre à la main plus de 914 mètres de coton, marquant ainsi la naissance du drapeau arc-en-ciel. L'arc-en-ciel à huit couleurs symbolise la diversité du mouvement LGBTQIA+. En effet, chacune des couleurs représente un pilier différent : la sexualité, la vie, la guérison, le soleil, la nature, l'art/la magie, la sérénité et l'esprit. En 1990, le drapeau arc-en-ciel était devenu l'emblème international de la fierté LGBTQIA+.