Behind the Design

Ce projet avait pour objectif d'illustrer le style emblématique de Skepta et son évolution constante, tout en s'inscrivant dans la lignée Sk Air. L'utilisation intensive de la couleur Chrome, à la fois sur le Swoosh et sur l'empeigne, fait référence aux bijoux en or blanc et argent caractéristiques de Skepta, et rappelle la matière utilisée pour le Swoosh de la Sk Shox de 2019.