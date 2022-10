Avec la sortie de la Air Jordan I en 1985, c'est une transformation majeure qui s'amorce dans la culture du basketball. La forme, les couleurs et le design bousculent les normes de l'époque en matière de chaussures. Dans les années qui suivent sa sortie initiale, la Air Jordan I se trouve progressivement intégrée à la culture du skateboard, tandis que les autres marques traditionnellement associées au skate se tournent vers d'autres sports. Dans les années 1980, les vert skaters comme les street skaters recherchent une sneaker avec plus d'amorti, un col haut et des couleurs vives. Des icônes comme Lance Mountain, Mickey Reyes et Bryce Kanights adoptent la Air Jordan I pour skater et la légende ne tarde pas à se forger.