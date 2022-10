Pour John, il était non seulement important de créer une silhouette moderne, mais également d'exercer ses compétences de designer au-delà des vêtements. « Les chaussures sont bien évidemment en trois dimensions, et j'ai donc dû m'efforcer de réfléchir différemment, au-delà du drapé, des textures et même des processus », précise John. « Concevoir une chaussure n'est pas un exercice facile, mais c'est exaltant, parce que j'ai pu travailler avec le meilleur joueur de basketball de la planète, à mon sens le plus grand sportif de tous les temps. »