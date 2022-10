La LeBron Soldier 12 a été développée suite à une enquête réalisée auprès d'une sélection d'athlètes allant de lycéens ordinaires à LeBron en personne. Leurs commentaires ont donné naissance à une chaussure au col plus bas et à la sangle simplifiée (de quatre sangles sur la Soldier 11 à une seule sur la 12) pour une tenue et un maintien plus personnalisés. La conception sans lacets de la chaussure revisite des modèles LeBron Soldier plus anciens, centrés sur l'aspect pratique et inspirés des sacs à dos et pantalons militaires italiens.