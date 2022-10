La nouvelle version basse est une version simplifiée du modèle iSPA mi-montant d'origine. Erick Ikeda, son designer, s'était inspiré de l'une des situations d'urgence les plus extrêmes. « Je me souviens d'Apollo 13, mission durant laquelle le ruban adhésif a permis aux astronautes de sauver leur vie en colmatant les bonbonnes de CO2, pour qu'ils puissent continuer à respirer et vivre quelques jours de plus dans l'espace », nous raconte-t-il. Cette improvisation avec du ruban adhésif a influencé l'approche d'Ikeda, l'incitant à créer l'empeigne ressemblant à du ruban, présente sur la iSPA React WR Low.