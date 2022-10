Après des années passées à exercer leurs talents pour les skateurs, dont Brian Anderson et Grant Taylor, Nike SB et AntiHero Skateboards se sont enfin associés pour créer des vêtements et des chaussures. La collection se compose notamment des Nike SB GT Zoom Dunk High Pro et Zoom Blazer Low, mais aussi d'une veste de coach, d'un maillot de football et d'un sac à dos.