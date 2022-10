La Nike Air VaporMax Plus réunit l'allure audacieuse de la Air Max Plus et l'empeigne élégante de la VaporMax, notamment grâce à la cambrure inspirée des requins sur la semelle intermédiaire, qui apporte un maintien optimal. L'empeigne en néoprène comprend plusieurs détails en relief, une structure plus épaisse et les logos Swoosh et Tn déplacés à l'arrière de la chaussure, où l'on peut lire « Vm air » pour la toute première fois. « Nous voulions que la Air VaporMax Plus soit plus élégante et apporte une tenue personnalisée avec les éléments de maintien adéquats », explique Dylan Raasch, directeur de la création Nike Sportswear. « Pour cela, nous avons dû tester plusieurs constructions d'empeignes différentes. Finalement, nous avons atteint l'équilibre parfait entre tenue, sensations et confort, tout en conservant les éléments emblématiques qui définissent la Air Max Plus. »