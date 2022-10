Les fermetures éclair étaient le principal défi et on a dû faire plusieurs versions afin d'obtenir leur fonctionnement rapide et simultané. Le design général de la chaussure n'a pris que trois heures, mais il a fallu six essais pour les tests de distance tirée, d'angle et les types de glissière. Le résultat final est une coupe élégante qui conserve un cordon élastique visible et des languettes de fermeture éclair qui dépassent du profil. Le cuir présent au niveau du talon, le col en mesh 3D et le mesh aéré à l'avant du pied offrent un support et une respirabilité additionnels.