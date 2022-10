Michael Berger, créateur de chaussures 3D chez Nike, a transposé sur la Air Max 1 la tenue de Link, un costume à carreaux écossais qui le boudine légèrement et dont les coutures sont sur le point de craquer. « Si l'on regarde la construction de la Air Max 1, on peut facilement imaginer la veste sans manches, la veste et le manteau par-dessus, confie Michael. J'aime la conception asymétrique des couleurs sur les Swoosh. Le daim à poils ajoute aussi une touche d'originalité. »