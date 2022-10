Pour cette Deluxe, Skepta s'inspire de la sortie de son morceau « That's Not Me » et de sa devise « Never sleep on tour », une philosophie qui le suit depuis 2014. Depuis ces événements clés, le chanteur se donne corps et âme à sa passion en organisant des tournées dans le monde entier, maîtrisant son art à la perfection et apportant le grime à Londres, New York et aux communautés à travers le monde qui ont épousé son mouvement.