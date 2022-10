L'idée de repousser les limites de la pensée et du design a conduit Eric Goto à redynamiser la Air Max 720 pour OBJ, tout en faisant référence à des silhouettes Nike du passé pour créer un nouveau look qui corresponde à sa personnalité. « Je pense que cette idée de repousser les limites, notamment en matière de style, de fonctionnalité et d'innovation, a été notre unique fil conducteur pour la conception de ce modèle. »