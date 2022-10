Si la pixelisation évoquait déjà le mélange entre nostalgie et innovation, l'équipe a décidé qu'elle pouvait s'approcher encore plus de l'essence de la Air Max 1, tout en affinant son concept. Désireuse de définir un look plus racé, plus proche de la première version de l'icône emblématique du running, l'équipe a alors opté pour une empeigne en maille et un renforcement Hyperfuse. « Il nous fallait exploiter la technologie Hyperfuse pour offrir à cette chaussure ses lignes si audacieuses… qui en font la plus emblématique Air Max 1 jamais conçue », explique Ben Yun. Et force est de reconnaitre que la surcouche apportée par la technologie Hyperfuse apporte un soutien complémentaire et qu'elle joue un rôle structurel clé, tout en définissant une silhouette qui frise la perfection.