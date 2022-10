« Je voulais avoir le plus d'avis possible », explique Wotherspoon, propriétaire d'un magasin vintage, en parlant d'un groupe qu'il avait réuni un soir autour d'une pizza. « J'ai essayé de rassembler des personnes qui représentent différents types de fans de sneakers, de collectionneurs, de consommateurs et de styles. » Wotherspoon a demandé à un ami de dessiner toutes les idées proposées, y compris l'ajout d'un mini Swoosh près du bout de la chaussure, le résultat d'une « décision unanime » selon lui. Pour ce qui est des couleurs, le groupe est parti sur du marron et a réfléchi à des couleurs qui se marieraient bien avec, comme le vert et le violet. Au final, Wotherspoon a l'impression d'avoir davantage été inspiré, presque inconsciemment, par des couleurs plus pastel qui iraient mieux avec l'élément incontournable de ses tenues, un tee-shirt blanc.