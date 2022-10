Vous ne pouvez pas évoquer le Prince sans mentionner ses Jordan. Le Prince était original et stylé : il pouvait créer un look unique avec ses chaussures. Lors de ses débuts télévisés, Will Smith portait des Air Jordan emblématiques. Son style jeune a renforcé la place de la gamme Air Jordan dans la culture pop. En 2018, la Air Jordan V originale imprégnée de sa touche personnelle devient enfin réalité.

Au moment de célébrer le Prince, l'équipe artistique a imaginé des versions inspirées directement de la garde-robe d'adolescent de Will. Une version dorée a été conçue en l'honneur de son 50e anniversaire, qu'il fêtera le 25 septembre prochain, afin de s'aligner sur la date de sortie de la chaussure.