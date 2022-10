Dès août 1991, la légendaire campagne publicitaire de Gatorade a lancé à des millions de personnes un défi à la fois simple et ludique : « Be Like Mike », soyez comme Mike. Le spot publicitaire renvoyait aux aspirations personnelles de chaque spectateur et l'invitait à poursuivre ses objectifs avec la détermination inébranlable de Michael Jordan sur le terrain, boostée par Gatorade. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, Gatorade et la marque Jordan s'associent pour célébrer le sens que revêt aujourd'hui le slogan « Be Like Mike ». Le défi original, celui de ressembler au plus grand joueur de tous les temps, encourage désormais à donner le meilleur de soi-même quelles que soient les circonstances, et prend la forme d'une collection en édition limitée. Celle-ci s'inspire des différents parfums de la célèbre boisson et se compose notamment de la Air Jordan I.