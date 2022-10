La gamme All Conditions Gear de Nike est depuis longtemps l'alliée de tous les passionnés d'activités en extérieur et d'exploration à travers le monde. Elle leur fournit l'équipement dont ils ont besoin pour être prêts en toutes circonstances : en cas de pluie, de neige, d'exposition à la boue et à tout autre élément. Près de trente ans après son lancement, ACG perfectionne le concept « All Conditions Gear » avec la ACG Ruckel Ridge, une silhouette qui se rapproche de la botte de randonnée, parfaitement adaptée aux environnements créés par l'homme ou à la pleine nature. Imaginée par les designers de chaussures Tinker Hatfield et Aaron Cooper, cette chaussure est née de l'expérience de Cooper lors de ses propres excursions. « Pendant des années, j'ai parcouru routes et sentiers à vélo, mais j'avais toujours eu envie d'une expérience plus hybride. Une des tendances les plus populaires actuellement est de prendre un ancien vélo de type tout-terrain et de le transformer en 'randonneuse' », explique-t-il. « J'ai appliqué le concept au running. Une chaussure avec laquelle on peut courir en ville et qu'on peut également utiliser en montagne. »