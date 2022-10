Les couleurs représentent probablement l'élément le plus ludique de ce modèle, s'inspirant des fleurs printanières qui poussent dans les gorges du Columbia, dans l'Oregon, et qui rappellent le produit ACG d'origine. Les tons vifs attirent votre attention sur les détails de ce modèle fun, comme les lacets et le Swoosh s'inspirant d'une corde d'escalade. « Les lacets ont été repris d'après une corde d'escalade, et je me suis demandé à quoi ça ressemblerait si on pouvait la transformer en une matière plate. C'est de là qu'est venue la matière du Swoosh. » Mais l'esprit innovant de Cooper ne s'est pas arrêté aux lacets. Les passants de l'empeigne sont conçus pour garder vos lacets bien serrés à l'aide d'œillets en caoutchouc. « L'idée, c'était qu'on puisse facilement tirer dessus dans un sens, mais que ce soit plus difficile dans l'autre sens, ce qui permet de garder vos lacets bien serrés, et ça aide aussi si vous voulez porter la chaussure sans nouer les lacets. » Au final, l'objectif qui était de garder ce côté « ludique » a été très largement atteint par l'équipe. Du logo à l'envers aux couleurs vives en passant par les détails ingénieux et les éléments pratiques, la ACG Dog Mountain 2018 préservera l'ADN de la gamme All Conditions Gear pour les années à venir.