Le processus de collaboration a atteint son apogée dans le Blue Ribbon Studio de Londres. L'équipe a identifié cinq archétypes qui serviraient de base pour chacune des chaussures : Explorer, Jester, Lover, Rebel et Sage (l'exploratrice, la ludique, la sentimentale, la rebelle et la sage). Chacune des designers a contribué à l'élaboration des croquis, au choix des couleurs et des matériaux, et toute l'équipe a participé aux différentes modifications. Les designs finaux sont à la fois affirmés et modérés. Des straps et des Swoosh ont été ajoutés, des cols et des lacets ont été supprimés, et les emplacements des étiquettes de la languette et des logos ont été modifiés. Pour créer une unité avec l'ensemble des silhouettes, l'équipe a opté pour un mélange de daim, de nubuck et de mesh dans des tons gris clairs.