Le basketball est un art, au même titre que les chaussures qui foulent ses parquets chaque soir. Conçues pour des joueurs tels que Rasheed Wallace et Scottie Pippen, les chaussures Nike Basketball ont participé à écrire l’histoire de ce sport. Un grand nombre d'entre elles sont devenues des icônes sportswear, grâce à leur succès populaire et aux innovations technologiques. En hommage à cette fructueuse collaboration et à l’occasion des playoffs de la NBA, Nike, Converse et Jordan s’unissent pour proposer la collection Art of a Champion : 16 chaussures pour les 16 victoires qu'il faut totaliser pour décrocher le titre de la NBA. 16 artistes ont ainsi créé des œuvres originales pour commémorer chaque chaussure et les joueurs qui l'ont portée. Quatre de ces artistes nous parlent de leur travail autour de la CT16 Nike Sportswear.