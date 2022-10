259,99 €

Créateur de la marque Off-White™, Virgil Abloh met en œuvre son esthétique signature pour proposer sa propre interprétation de l'une des chaussures de running les plus innovantes de Nike. Nous avons mis au point la Tempo NEXT% en nous appuyant sur les observations des athlètes les plus rapides du monde et sur les enseignements que nous avons tirés de notre meilleure chaussure de course, la Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. La semelle intérieure en mousse Nike ZoomX assure un retour d'énergie exceptionnel à chaque foulée, tandis que l'unité Zoom Air visible vous propulse vers l'avant.

Le modèle est aujourd'hui réinventé avec des éléments et des motifs déstructurés qui lui apportent un look original. Inspirée de prototypes et de runners du monde entier, la semelle extérieure à picots en caoutchouc évoque celles des chaussures d'athlétisme. Cette version fidèle aux codes de la marque Off-White™ arbore des inscriptions servant à nommer différents éléments de la chaussure, ainsi que des caractéristiques techniques détaillées sur la partie médiane de la chaussure.