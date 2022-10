Nike et le fondateur d'Acronym ®, Errolson Hugh, réinventent la révolutionnaire Nike Air VaporMax. La tête brûlée du design rend hommage à la célèbre sneaker en proposant un design qui évoque l'art du camouflage et une vision inattendue du futur. Les imprimés camouflage Acronym® dominent l'empeigne Nike Flyknit, tandis que le design sans lacets, le clip au talon modifié et les textures audacieuses reflètent l'esthétique industrielle d'Errolson. Les sommets enneigés ont inspiré une empeigne Flyknit monochrome et une unité Air VaporMax peinte, tandis qu'une bande Volt ajoute une touche moderne.