L'innovation running révolutionnaire de Nike qui a vu le jour après 7 ans de développement franchit encore une nouvelle frontière. La Nike Air VaporMax Flyknit 2 voit son unité Air installée directement sous le pied, pour une sensation de légèreté et de souplesse incroyable. La structure de la nouvelle empeigne Nike Flyknit est renforcée au talon et à la pointe, pour permettre à la Air Max la plus révolutionnaire jamais créée par Nike d'offrir encore plus de maintien et de protection.