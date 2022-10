Empruntant les couleurs de la OG Air Max 95, cette Air VaporMax leur donne une touche de modernité. Les câbles Flywire couleur volt créent un contraste avec l'empeigne Flyknit bicolore aux tons de gris. Sous le pied, l'amorti Air le plus innovant de Nike se pare aussi de touches de couleur volt. Comme une rencontre de deux générations différentes unies par la rébellion, cette Air VaporMax incarne une association de tradition et d'irrévérence, de sagesse et de prise de risques.