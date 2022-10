129,99 €

Initialement conçue au tournant du millénaire comme une chaussure de performance pour le running, la Presto célèbre son 20e anniversaire et ne cesse de redéfinir les limites de la chaussure moderne. Le concept du modèle original était de recréer le style et la sensation d'un tee-shirt pour votre pied. Cette nouvelle édition reprend ce concept, mais cette fois dans des tons Or université, Cramoisi ultime et Rouge sirène.