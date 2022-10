Trouvant son inspiration dans le basketball de haut vol des années 1980 et 1990, la Air More Uptempo '96 rend hommage aux décennies marquées par l'avènement mondial du basketball. Elle présente les fameuses trois unités Air-Sole, le plus grand nombre d'unités vues sur une même chaussure à l'époque, ainsi que les légendaires lettres AIR qui enveloppent la sneaker. Ce nouveau coloris offre une conception premium et des nuances de marron clair qui adoucissent son look.