La Air Max 98 a toujours brillé par son originalité. Sa silhouette ondulée sur plusieurs niveaux et son unité Air visible sur toute la longueur ont attiré tous les regards dès sa sortie. Alors, pourquoi ne pas mettre la barre encore un peu plus haut ? Le tout nouveau coloris Jaune tour, Hyper raisin et Vert aurore détrônera toutes vos autres paires de chaussures.