AIR MAX 270

BETRUE

160,00 €

La Air Max 270 BETRUE est synonyme d'expression et d'inclusion pour tous. Les couleurs du drapeau des fiertés sont mises en avant sur la plus grande et la plus colorée des unités Max Air de Nike. En l'honneur du mois des fiertés et des communautés LGBTQ, la chaussure est rehaussée de touches lavande et d'un rappel du thème BETRUE sur la semelle de propreté.