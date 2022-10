Parfois, il faut bel et bien le voir pour le croire. Avant les débuts de la Air Max en 1987, les athlètes ne pouvaient pas voir la technologie Air en action. Tout a changé quand l'amorti Max Air est devenu visible sur les Air Max, laissant ainsi entrevoir toutes les possibilités offertes par cette technologie. Vous connaissez la suite. Trente ans plus tard, la Air Max 1 Anniversary rend hommage à la sneaker qui a rendu le coussin d'air incontournable. Doté du même design que la légende originale, ce modèle est remis au goût du jour avec des matières modernes et un coloris classique.