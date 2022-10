MJ a ancré son statut de meilleur joueur de la ligue en 1991 avec la Air Jordan VI aux pieds, remportant cette année-là son cinquième titre de meilleur marqueur, son deuxième titre de MVP et le premier de six championnats. Le coloris « NRG » revisite l'empeigne avec un motif peau de serpent et peau de vache, tout en restant fidèle à ses racines avec le logo « Nike Air » d'origine sur le talon.