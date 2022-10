AIR JORDAN VI

GATORADE

225,00 €

Le dernier coloris de la Air Jordan VI rend hommage à la publicité « Like Mike » de 1991, qui a marqué toute une génération. La chaussure, intégralement recouverte de daim, arbore un vert Gatorade. Le bloque-lacets en forme de gourde, le motif de la semelle de propreté et la phrase « If I Could Be » brodée à l'intérieur de la languette sont autant de détails qui viennent parachever cet hommage.