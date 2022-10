190,00 €

Emblème suprême du basketball et de la culture populaire, la Air Jordan IV a revêtu de nombreux coloris durant ses 32 ans d'histoire. L'un des plus mémorables, le Black Cat, inspiré de l'un des surnoms de Michael Jordan, est de retour aujourd'hui. Ce modèle rétro reflète presque à l'identique le modèle de 2006, cette fois en version triplement obscure. Sa silhouette monochrome en nubuck aux finitions gris foncé vient ici retrouver des éléments typiquement OG, comme les pièces moulées retenant l'œillet et le filet respirant sur l'empeigne. Avec sa languette ornée d'un Jumpman gris foncé sur fond noir, et son logo brillant au talon, cette version merveilleusement furtive a été spécialement conçue pour jouer de manière à la fois efficace et discrète.